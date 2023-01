Hlídka z jabloneckého oddělení vykonávala v úterý v noci hlídkovou službu, když v ulici Harrachovská spatřila řidiče s vozidlem Ford Focus. Jel do prostoru benzinové čerpací stanice, kudy projel velmi rychle. Z toho důvodu se policisté rozhodli řidiče zastavit. Zapnuli výstražné světelné a zvukové zařízení, řidič ovšem reagoval tak, že se snažil policistům ujet. "Místy ujížděl rychlostí přesahující sto kilometrů v hodině a přejížděl do protisměru. V ulici Československé armády však právě vlivem rychlosti nezvládl řízení a havaroval. Narazil do zděné skříně plynové přípojky a přilehlého oplocení," řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.