Policisté dopadli 47letého muže, který v Jablonci během dvou nocí na přelomu srpna a září vykradl přes dvacet aut.

Ilustrační snímek | Foto: Pixabay

Do města v obou případech dorazil tramvají z Liberce. Vloupal se do 26 aut. „Vždy rozbil skleněnou výplň u dveří a z vozidel pak kradl peníze a platební karty, které následně při nákupech do pěti set korun použil. Svým jednáním tak způsobil celkovou škodu v předběžné výši přesahující částku 150 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.