Liberec - Policie dopadla fantoma řádícího v centru Liberce.

Ilustrační snímek Policie ČR | Foto: Deník

Kradl všechno: navigace, autorádia, brašny s notebooky, foťáky, hodilo se mu i oblečení nebo sluneční brýle. Na majitele aut potom ráno čekalo nemilé překvapení, kvůli drobnosti zapomenuté na sedadle měli vymlácené okno a škoda na voze tak často převyšovala hodnotu uloupené věci.



Fantoma, který za dva měsíce v centru Liberce vyloupil padesátku aut, se podařilo policii zadržet v těchto dnech.



„Nezaměřoval se na konkrétní značky, ale jak uvedl, často si vybíral vozidla, kde jej zlákaly odložené věci na sedadlech či u palubních přístrojových desek,“ vysvětlila mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová s tím, že i přes opakovaná varování si řada lidí stále plete svůj vůz s výkladní skříní.



„Zloději způsobí mnohdy velké škody kvůli pár drobným. Zadržený muž se dokonce přiznal, že mnohdy odcházel i s prázdnou,“ pokračovala Šrýtrová.



Zadržený 38letý muž z Liberce není pro zdejší policii nikým neznámým. Jak potvrdila Šrýtrová, muž má za sebou bohatou trestní minulost.



V době, kdy začal recidivista vykrádat auta, byl dva měsíce venku z vězení, kde strávil rok.

„Po propuštění z vězení na konci loňského roku byl pouhé dva týdny zaměstnán u jedné pracovní agentury,“ sdělila Šrýtrová s tím, že následující měsíce už pachatel strávil jako klient pracovního úřadu.



Vzhledem k tomu, že dávky hmotné nouze nemohly muži závislém na pervitinu stačit, našel si tento jednoduchý způsob přivýdělku.

Podle Šrýtrové vykrádal auta nejen v centru Liberce, ale také ve Stráži nad Nisou nebo Vratislavicích. Bezostyšně se také vloupával i do aut zaparkovaných ve dvorech a zahradách.



„Způsob, jakým se do vozidel dostával, byl zpravidla ve všech případech podobný. Rozbíjel některé z okének, jen výjimečně překonal zámek dveří,“ doplnila mluvčí. V jednom případě se dokonce vloupal i do objektu jedné soukromé liberecké firmy.



Na rozhodnutí soudu, který jej může vrátit do vězení až na pět let, si muž počká ve vazbě.



V uplynulém roce vyšetřovala policie na území Libereckého kraje 517 případů krádeží věcí z vozidel, 73 se podařilo objasnit. V letošním roce od začátku roku do konce března řešila celkem 87 těchto případů a 6 z nich bylo objasněno.