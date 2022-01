"Sotva muž na zastávku přišel, ucítil prudký úder do zad. V důsledku toho ztratil rovnováhu a upadl. Při samotném pádu se udeřil do hlavy a ve chvíli, kdy se otočil, aby zjistil, kdo jej fyzicky napadl, poznal v útočníkovi známého, vůči kterému měl nesplacený závazek ve formě osobní půjčky," uvedla tisková mluvčí policistů Adéla Fialová.

Ačkoliv chtěl napadený muž celý spor vyřešit slovně nešlo to. Útočník mu nedal žádnou šanci a místo toho mu uštědřil další rány pěstí. "Během samotných úderů mu ještě stihl vyhrožovat zabitím. Poté k němu přistoupil a z náprsních kapes odcizil nejen finanční hotovost, ale současně i mobilní telefon. Následně nasedl do vozidla a z místa ujel," dodala Fialová.

Zraněný se poté rozhodl vyhledat pomoc u známého, od kterého několik hodin předtím odešel. Ten na nic nečekal a ve chvíli, kdy se dozvěděl, že oběť útočníka zná, přivolal nejen záchranáře, ale taktéž policisty. Ti provedli nezbytná opatření k objasnění celé události a následně již nebylo nač čekat.

"Důkazy hovořily jasně, tudíž si kriminalisté pro muže přišli do místa bydliště a na základě souhlasu vydaného státním zástupcem jej zadrželi," řekla Fialová. Vyšetřovatel 32letému muži ze Semilska sdělil obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Ze svého činu se tak bude zpovídat před příslušným soudem, který mu v případě pravomocného odsouzení může uložit trest odnětí svobody v trvání od dvou do deseti let.