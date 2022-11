Na skútru muž brázdil jabloneckou cyklostezku, se zákazem řízení a jinou SPZ

V úterý 15. listopadu dopoledne jel 36letý muž na skútru po cyklostezce, která vede podél silnice první třídy z Jablonce nad Nisou až do Rádla. Když ho kontrolovali policisté zjistili, že má v současné době vysloven zákaz řízení motorových vozidel. A to až do července roku 2023.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Šťastný