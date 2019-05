Cizinky okrádaly především starší lidi, kterým v nestřežený okamžik odcizily osobní věci. A tak se stalo i v Jablonci. „Neštítily se okrást seniory pokročilého věku, 87 a 95 let, které připravily o jejich penzi,“ informoval mluvčí policie Tomáš Hulan.

Kriminalistům se podařilo tři ženy v polovině května zadržet. Jedna z nich je však stále na útěku. Protože Bulharky kradly na území celého Česka, případem se zabývá pražská policie. Ta zjistila, že na svědomí mají zatím 19 krádeží po celých Čechách, nejvíce jich bylo v hlavním městě. Vydávaly se však i na sever. Dvakrát jejich stopy zaznamenali v Chomutově a v Ústí nad Labem, jednou se dopustily krádeží v Semilech, Teplicích a Mostě.

DRANCOVALY KABELKY

Podle zjištění kriminalistů řádily zlodějky od ledna do dubna tohoto roku. Za krádežemi přijížděly z Bulharska a v Česku přespávaly u příbuzných. Ženám pomáhal člen rodiny, který je do akcí vozil autem. „Kradly především peněženky s hotovostí z kabelek, včetně platebních karet. Ve dvou případech si za oběť vyhlédly ženy, které si na poště vybíraly důchody,“ poznamenal Hulan.

Kriminalisté zjistili, že Bulharky ve věku od 37 do 41 let přijížděly za „prací“ pouze na určité, několikatýdenní období a poté se vracely domů, kde si lupu užívaly.

Zadržené ženy si už vyslechly obvinění z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. A jelikož obviněné pracovaly v organizované skupině, hrozí jim až osm let vězení. Po čtvrté, 18leté zlodějce, kriminalisté stále pátrají.

Čtveřice žen ale není výjimkou. Další podvodník využil důvěřivosti 88leté seniorky a vylákal z ní tisíce korun. Stalo se to v březnu ve Smržovce. „Seniorka si myslela, že se jedná o syna sousedky, a vydala mu celkem 9000 korun,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Muž jí tehdy přislíbil, že jí peníze vrátí do 22. března. „Z tohoto důvodu došla seniorka ke své sousedce, aby se na syna zeptala. Tím ovšem zjistila, že muž určitě nebyl sousedčin syn,“ dodala mluvčí.

OPATRNOST PŘEDEVŠÍM

Senioři by měli být při svém počínání velmi opatrní. „Osaměle žijící senioři by neměli komunikovat s cizími lidmi, nepouštět je do svých obydlí a už vůbec nevěřit tomu, co povídají jenom proto, aby z nich vylákali peníze,“ upozornila Sochorová.

Policie dále připomíná, že každý by měl mít svoje zavazadla stále na očích, například v MHD nemít batoh na zádech, ale na břiše, stejně tak kabelku nemít přehozenou přes rameno na zádech, ale opět dopředu. „Dále doporučujeme nemít u sebe větší hotovost. Peníze mějte uložené na několika místech, tedy například část v kapse bundy, druhou pak v peněžence. Zde navíc platí mít peněženku v kabelce pokud možno na dně příručního zavazadla,“ uzavřel Hulan.