Zatím neznámý pachatel odcizil o uplynulém víkendu v jablonecké ulici Svatopluka Čecha horské jízdní kolo. Majitel ho měl připevněné na nosiči na zaparkovaném autě. Jablonečtí policisté žádají o pomoc při pátrání i veřejnost.

Odcizené jízdní kolo. | Foto: Policie ČR

Kolo značky Airdrop v hodnotě 100 tisíc korun se z nosiče ztratilo v noci ze soboty 29. července na neděli. „Auto značky Jaguar, na němž byl nosič s kolem, bylo zaparkované v ulici Svatopluka Čecha v místě mezi křižovatkou s ulicí Mánesova a restaurací MOC,“ řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Odcizené jízdní kolo.Zdroj: Policie ČRJednalo se o tři měsíce staré jízdní kolo. Má stříbrnočernou barvu a stříbrná řídítka. Nemá přehazovací mechanismus ani výrobní číslo. „Zloděj způsobil škodu také na střešním nosiči Thule, na kterém bylo kolo připevněno,“ doplnila mluvčí s tím, že jde o škodu ve výši 5 tisíc korun.

Celý případ vyšetřují policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Za to pachateli v případě dopadení hrozí trest až pět let za mřížemi, a to vzhledem k výši způsobené škody.

Jablonečtí policisté v souvislosti s tímto případem žádají o pomoc při pátrání po odcizeném jízdním horském kole a neznámém pachateli. „Pokud má někdo jakékoliv informace k výskytu uvedeného jízdního kola nebo k osobě dosud neznámého pachatele, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo na bezplatné lince 158,“ uzavřela Sochorová. Občané mohou samozřejmě také kontaktovat policisty osobně přímo na Obvodním oddělení v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května 60 a telefonicky na čísle 974 480 100.