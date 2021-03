Případ převaděčství rozplétají cizinečtí policisté z Libereckého kraje. Nedaleko Nového Boru dopravní hlídka před pár dny odhalila trojici nelegálních migrantů ze Sýrie. Auto původně policisté zastavili, protože mu nesvítila přední světla. Platnými doklady se byli schopni prokázat jen řidič a jeho spolujezdec, tři muži sedící vzadu už nikoli.

„Jak se později ukázalo, jedná se o Syřany, kteří ze své mateřské země údajně uprchli proto, aby se vyhnuli účasti na bojích a pronásledování z náboženských důvodů. Podle jejich vyjádření jim doklady shořely při bombardování a do České republiky se dostali nelegálně přes hranice několika zemí, které přecházeli většinou pěšky,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Pravděpodobně se jedná o dva muže ve věku 20 let, třetímu je 35.

Vzhledem k tomu, že pocházejí ze země zmítané válečným konfliktem a náboženskými nepokoji, nebylo možné zadrženou trojici umístit do zařízení pro zajištění cizinců a po ukončení jejich výslechů je policisté propustili. „Současně odbor cizinecké policie zahájil řízení o jejich správním vyhoštění z Evropské unie, které v souladu s platnými právními předpisy přeruší do doby, než se poměry v Sýrii změní natolik, aby se do svých domovů mohli bezpečně vrátit,“ vysvětlila Baláková.

Policisté nyní zjišťují, jak se Syřané do Česka dostali a na koho měli tady, případně v Evropské unii, vazby. Pokud se podaří odhalit osoby, které migrantům s přicestováním pomáhaly, budou se zodpovídat z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.