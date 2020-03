Pět let vězení a sedm let zákazu činnosti navrhuje státní zástupce Radim Kadlček pro hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu. Hejtman je jedním z dvanácti obžalovaných v korupční kauze v souvislosti s čerpáním evropských dotací na rekonstrukci kostela svaté Maří Magdaleny v Liberci. Obžaloba Půtu viní, že na úplatcích získal 830 tisíc korun. Hejtman svou vinu odmítá a výše navrhovaného trestu jej překvapila.

Osmihodinová závěrečná řeč

Podle Kadlčka se Půta dopustil závažné korupční činnosti s vysokou společenskou škodlivostí. Ve své osmihodinové závěrečné řeči mimo jiné státní zástupce uvedl, že Půta měl ze své pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod ovlivnit zakázku tak, aby peníze na projekt byly vypláceny průběžně a nikoli až po dokončení rekonstrukce. Za důkaz, že hejtman přijal úplatek, považuje Kadlček tabulku, která byla zajištěna u obžalovaných a ve které jsou vypsána jména a částky. Podle něj je zde Půta veden pod označením Nejvyšší. „Je jasné, koho měli jako Nejvyššího na mysli. Stojím si za tím, že slovo Nejvyšší označuje Půtu,“ řekl Kadlček, podle kterého to vyplývá z řady důkazů.

Půta je obžalovaný z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí až deset let. Podle hejtmanova obhájce Tomáše Gřivny během jednání nebyly provedeny žádné důkazy svědčící o hejtmanově vině. „Kdybych pana státního zástupce u soudu nevídal, musel bych si myslet, že tam vůbec nechodil a tudíž neslyšel, co tam zaznělo. Tedy že jsem nikoho neovlivňoval. To nakonec dnes ve své závěrečné řeči sám výslovně připustil, že mi nikdo žádný úplatek neslíbil ani nenabídl, že jsem tedy logicky nikdy žádný úplatek nepřevzal ani jsem ve své funkci záhadně nezbohatl. Zřejmě jsem měl jen smůlu, že státní zástupce potřeboval do svého případu nějakou velkou rybu,“ sdělil ve svém vyjádření Půta. Závěrečná řeč hejtmanova obhájce zazní zřejmě ve čtvrtek odpoledne.

Korupční kauza

Aféra kolem přestavby kostela za 65 milionů se táhne už od roku 2014. Projekt, který byl od počátku vedený jako rizikový, připravila společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), která je společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav mezi obžalovanými. Posledně jmenovaná firma se přidala k řízení i jako poškozená strana a požaduje náhradu škody ve výši 43,5 milionu korun.

Nejvyšší trest si podle státního zástupce zaslouží předseda správní rady GEPO Petr Jirkův, kterému navrhl šest a půl roku vězení. Šest let Kadlček navrhl také bývalému řediteli liberecké pobočky ROP Bořku Machatému a Janu Petráňovi z Metrostavu. Bývalému jednateli GEPO Jiřímu Zeronikovi navrhl pět let, jako polehčující okolnost Kadlček považuje to, že se částečně doznal.

Současně soud projednává kauzu stavby oddychové zóny na Perštýně za desítky milionů korun, v té hejtmanovo jméno nefiguruje. Peníze ani na jeden projekt nebyly vyplaceny. Kauzu bude krajský soud v Liberci projednávat i ve čtvrtek a v pátek a poté 19. a 20. března.