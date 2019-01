Liberec - Podle lékařských nálezů však bylo jeho napadení mladé ženy velmi intenzivní. Z pokusu o vraždu se od úterý zpovídá před libereckou pobočkou Krajského soudu v Ústí nad Labem devětatřicetiletý Slovák, který se podle obžaloby pokusil uškrtit svou o pět let mladší přítelkyni v jejím libereckém bytě.

Devětatřicetiletý Miloš Zaťko ze Slovenska úmysl svou přítelkyni zabít popírá. Tvrdí, že si ji chtěl pomocí šňůrky jen přitáhnout, aby ji donutil si sednout a popovídat si s ním. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Obžalovaný Miloš Zaťko, který žije a pracuje v Liberci, 25. března letošního roku podle obžaloby neunesl rozchod se svou přítelkyní, se kterou žil necelého čtvrt roku.



„Když jsem obžalovanému řekla, že z důvodu jeho žárlivosti již nechci ve vztahu pokračovat, tak prohlásil, že když s ním nechci být, že nebudu ani já,“ uvedla poškozená, která se podle svých slov z jednání Miloše Zaťka do dnešního psychicky vzpamatovává. Dokonce dochází na terapii k psychologovi, bojí se i sama chodit po ulici.



Miloš Zaťka po svých údajných slovech povalil podle obžaloby čtyřiatřicetiletou ženu na zem a šňůrkou, která mu sloužila jako klíčenka, ji začal škrtit.

Jak poškozená uvedla, škrcení bylo tak silné a intenzivní, že dokonce na chvíli upadla do bezvědomí. Podle vypracovaného lékařského posudku o bezvědomí svědčí i fakt, že se při incidentu mladá žena pomočila.



Intenzitu útoku pak potvrzují záznamy o masivním krvácení pod očními spojivkami, které dokazují výrazné dušení oběti. „Opravdu jsem se bála, že mě chce zabít. Už jsme se smířila s tím, že umřu,“ popisovala včera u soudu hrůzný zážitek mladá žena. Z pokusu o záchranu svého života pak svému druhovi zalhala, že jej stále miluje a že si o vztahu ještě promluví. Na to však podle jejích slov Zaťko reagoval slovy, že by druhý den šla podat trestní oznámení a že co začal, to také dodělá.

Mladé ženě se však nakonec podařilo z jeho sevření vymanit a utéct z bytu, navíc údajného násilníka v bytě zamkla. Vysvobodili jej až policisté, které přivolal na žádost oběti soused v paneláku. „Já jsem své přítelkyni v žádném případě nechtěl ublížit, nebyl v tom úmysl. Šňůrkou kolem krku jsem ji chtěl jen donutit, aby přestala křičet, sedla si ke mně a promluvila si se mnou,“ hájí se před soudem Miloš Zaťko. Po svědecké výpovědi poškozené se předsedkyně senátu Eva Drahotová zeptala obžalovaného, zda má nějaký dotaz na poškozenou.



„Chtěl bych se ti omluvit, opravdu jsem ti nechtěl ublížit a pokud jsem ti psychicky ublížil, moc rád bych ti to nějak vynahradil,“ pronesl omluvu obžalovaný směrem ke své bývalé přítelkyni. Soudní jednání pokračuje dnes zhlédnutím videozáznamů z rekonstrukce činu.



Vynesení rozsudku se však dnes konat nebude, onemocněl jeden ze soudních znalců, jehož svědeckou výpověď státní zástupkyně požaduje. Jednání tak předsedkyně senátu odročí. „V případě uznání viny hrozí obžalovanému Milošovi Zaťkovi trest odnětí svobody v délce trvání od deseti do patnácti let,“ dodala Eva Drahotová s tím, že trestní zákoník ve výši trestu nerozlišuje vraždu a pokus o ni.