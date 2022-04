V uplynulých dnech sdělili policisté z jabloneckého Mšena 25letému muži podezření ze spáchání několika trestných činů. Podezřelý se na Nový rok krátce po osmé hodině ráno dostal do zaparkovaného vozu, který stál před domem v Janově nad Nisou.

"Při tomto počínání ho přistihla žena, která měla služební vůz v užívání. Auto totiž mělo rozsvícená světla a hrálo v něm i rádio. Podezřelý v něm seděl a když se ho partner ženy zeptal, co tam dělá, řekl, že mu to nejde nastartovat," řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Žena mezitím vše oznámila policistům, kteří na místo vyrazil. Před jejich příjezdem sice opilý muž utekl, ale nedostal se daleko. "Policie měla jeho popis a zadržela ho cestou. Provedenou dechovou zkouškou tehdy v jeho dechu policisté naměřili hodnotu alkoholu v dechu 2,45 promile. Podezřelý na vozidle naštěstí nezpůsobil žádnou škodu a hlavně se mu ani podařilo v podnapilém stavu s ním odjet," dodala Sochorová.

Při výslechu muž policistům řekl, že se v té době vracel ze silvestrovských oslav, kde popíjel alkohol. Vzhledem k tomu měl prý i výpadky paměti a to i k tomu co se tehdy v Janově nad Nisou v cizím autě stalo. Uvedl, že všeho lituje. I tak mu za spáchání několika trestných činů, neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky, to vše ve stádiu pokusu, hrozí až jeden rok za mřížemi.