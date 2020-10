Tragická událost se stala v noci na pondělí 28. září v přístřešku v lesním porostu u cesty vedoucí z ulice K Rybárně do Jindřichova. Právě tady žena se svým o tři roky mladším druhem popíjela víno. Kvůli alkoholu se také dostali do konfliktu.

„Po hádce ohledně zakoupeného vína obviněný svoji družku úmyslně fyzicky napadl a usmrtil. Její úmrtí pak v pondělí odpoledne přišel sám oznámit na policejní služebnu ve Mšeně,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Nařízená soudní pitva prokázala, že na smrti ženy měla účast druhá osoba. Případ převzali krajští kriminalisté. „Na základě získaných poznatků byl ještě týž den odpoledne ve Vysokém nad Jizerou zadržen jako podezřelý druh zemřelé ženy a umístěn do policejní cely,“ dodala Sochorová. Soud následně poslal 49letého muže do vazby, kde si počká na trest. Za vraždu mu hrozí trest až 18 let vězení.