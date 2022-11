Bitka se odehrála už před několika měsíci, v pátek 22. července, u jednoho ze stánků s občerstvením u jablonecké přehrady. Podle informací policie tam čtyřicetiletý muž po předchozí hádce napadl o rok staršího muže. "Nejprve mu vychrstl pivo z půllitru do obličeje a následně ho tímto tenkostěnným pivním půllitrem praštil do temene hlavy. Tím mu způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a dobu léčení až do začátku srpna," shrnula policejní mluvčí Dagmar Sochorová.