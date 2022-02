Muž za volantem se rozhodl na nebezpečně pohybujícího se chodce zatroubit a čekal, že silnici opustí nebo přejde ke kraji. To se bohužel nestalo. "Vystoupil tedy z vozidla a ve chvíli, kdy jej uchopil v podpaží, opilec zareagoval agresivně a do muže prudce strčil. V důsledku neočekávaného pádu se řidič vozu uhodil do hlavy a zůstal bezvládně ležet. Ani to však výtržníka nezastavilo v dalším jednání. Muže, jako smyslů zbavený naopak bil pěstmi," řekla tisková mluvčí policie Adéla Fialová.