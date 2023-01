Zadrženému se podařilo pod smyšlenou záminkou o dluhu jeho vnuka vůči němu dostat do bytu seniora. V bytě se podvodník domáhal zaplacení částky ve výši 100 tisíc korun. To senior odmítl a argumentoval tím, že tolik peněz u sebe nemá. „Na toto obviněný reagoval tak, že ho fyzicky napadl, a to takovou silou, že měl senior obavu o svůj život. Z tohoto důvodu mu sdělil, že má u sebe v bytě hotovost 3 700 korun, kterou mu tedy vydá. Obviněný upustil od svého jednání, nechal si tuto částku vyplatit a z bytu odešel,“ popsala případ krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová. Napadený muž nebyl při útoku zraněn, ale utrpěl značný šok ze strachu, který o sebe měl.