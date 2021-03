"Jde o dva mladíky, kterým je 17 a 18 let a dvě děvčata, kterým je 18 a 19 let. Všichni bydlí v okrese Semily, ale nejsou přímo z Turnova," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Dva lidé, které si parta vzala na mušku, později vypověděli, že je někdo z auta postříkal dráždivou tekutinou. Jeden z nich si dokonce musel nechat vypláchnout zasažené oči

"Celkem tři občané nám tyto útoky oznámili a o dalších třech jsme se dozvěděli z jejich výpovědí. Partička se ke svému pondělnímu řádění přiznala a vysvětlila ho tím, že šlo jen o legraci, které se údajně smáli i ti, které postříkali. Výpovědi oznamovatelů však hovoří o opaku," doplnila Baláková.

V řízení auta se střídaly dívky a mladíci vyhlíželi své živé cíle, do kterých se pak trefovali. Na svoji obhajobu výtržníci uvedli, že nechtěli nikomu ublížit, svého jednání ale nyní prý litují. K zábavě jim posloužila dětská vodní pistole, kterou podle svých slov naplňovali jen čistou pitnou vodou. Dívky i chlapci vyloučili, že by přitom, co dělali, hrálo nějakou roli to, zda lidé roušky nosí či nikoliv.

"Policisté v Turnově dnes postoupili spisový materiál do správního řízení Městskému úřadu v Turnově pro důvodné podezření ze spolupachatelství na přestupku proti občanskému soužití, ve kterém pachateli hrozí pokuta do výše 20 tisíc korun," řekla Baláková. Povedená partička navíc nebyla přímo z Turnova. V době, kdy se v rámci okresu smějí lidé pohybovat jen v nutných případech, protože vládní krizové opatření omezuje volný pohyb, hrozí všem další dvacetitisícová pokuta. V rámci okresu se totiž pohybovali jen kvůli tomu, aby si společně povyrazili.