Liberec - Za domácí násilí hrozí provinilcům vykázání z domu, či dokonce vězení.

NÁSILNÍK PŮJDE Z DOMU. Vykázat jej mohou policisté, pokud hrozí, že by po jejich odchodu byl násilník ještě agresivnější. Z domu jej mohou vykázat na deset dní. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vít Šimánek

Hlasité hádky, rozbíjení nábytku, fyzické napadání. Domácí násilí může mít řadu podob. I v Libereckém kraji se v posledních dnech objevilo několik případů týrání anebo ošklivého fyzického útoku na ženu.

Osmadvacetiletý muž z Křižan svou o šest let mladší přítelkyni skoro nepouštěl z domu. V tomto případě tak nešlo o týrání fyzické, ale psychické. Když už mohla jít ven, tak jen na chvíli. „Odebral jí její mobilní telefon, aby nemohla s nikým komunikovat,“ dodala mluvčí liberecké policie Ludmila Knopová.

To ale nebylo všechno. Muž se také své přítelkyni naboural do elektronické pošty, kam jí nakonec zamezil přístup. Nesměla se stýkat s přáteli, v bytě ji zamykal.

Za to teď sám skončil zamčený. V policejní cele. „Za své počínání může být potrestán odnětím svobody v trvání až tři roky,“ řekla Knopová.

Naopak fyzickým napadením skončil incident v Mimoni. Pětačtyřicetiletý muž z Prahy napadl svou o několik let starší družku. Mlátil ji pěstmi a nakonec jí s nůžkami v ruce vyhrožoval smrtí. „Žena nakonec zavolala policisty, kteří agresora odvezli do policejní cely,“ podotkla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Muž by mohl za nebezpečné vyhrožování skončit až na rok ve vězení.

Ne vždy ale mohou policisté takto zakročit a agresora odvézt do cely. Ještě před pár lety měli pravomoc jen takovou, že agresorovi domluvili a odjeli. Domácí násilí pak mohlo v klidu za zavřenými dveřmi pokračovat.

Policisté mohou násilníka vykázat

Od roku 2007 ale mohou tyrana na několik dní z domácnosti vykázat, aby takzvaně vychladnul. „Prověřování při podezření ze spáchání trestného činu či přestupku se jím neruší,“ uvedl policejní expert Ladislav Beránek.

Policistům při posuzování, zda mají útočníka vykázat, pomáhá manuál s patnácti otázkami, na které odpovídají pachatel, oběť, ale třeba i sousedé. „Pokud policista odpovědmi zjistí, že by po jeho odchodu mohlo dojít k eskalaci násilí, rozhodne o vykázání násilníka,“ dodal Beránek.

Ten pak musí na deset dní z domu a musí odevzdat i všechny klíče od něj.

Zároveň se dostane pomoci i oběti. Každé vykázání totiž policisté hlásí i do intervenčního centra, kde pak oběti kontaktují a pomohou.