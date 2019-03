Řidič autobusu měl studenty odvézt na lyže do Harrachova, byl však opilý

Jablonec n. N. – Muž ve věku třiašedesáti let usedl za volant autobusu a měl v úmyslu odvézt studenty na lyžařský výcvik. To se stalo v únoru letošního roku. Tehdy totiž před devátou hodinou dopoledne řídil autobus značky NEOPLAN a přijel do Jablonce ulice Palackého na místo před vchodem do letního kina.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Z tohoto místa měl následně odvézt celkem 62 osob, z toho 55 studentů střední školy na lyžařský výcvik do Harrachova. „Vzhledem k tomu, že se přítomným pedagogům chování řidiče zdálo podivné a nabyli dojmu, že je pravděpodobně pod vlivem alkoholu, přivolali na místo policisty," informovala Dagmar Sochorová, policejní mluvčí. Policisté následně provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,07 promile. Podezřelému nyní za jeho chování hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, a to vzhledem k tomu, že se ho dopustil při výkonu zaměstnání, přičemž řídil hromadný dopravní prostředek.

Autor: Lenka Brabencová