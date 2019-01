Liberec – Vězení až na osm let hrozí třiapadesátiletému muži za takzvané vybržďování u supermarketu v Liberci.

Policejní vyšetřovatel ho obvinil z vydírání se zbraní a pokusu ublížení na zdraví. V kraji jde o první takto posuzovanou nehodu.

„Událost se stala vloni na podzim, sedmadvacetiletá řidička osobního vozu značky Ford Focus vyjížděla z parkoviště před vchodem do obchodního domu Tesco do ulice Vrchlického, přičemž se ještě před tímto úkonem pohledem přesvědčila, zda z parkoviště může vyjet, aniž by omezila ostatní řidiče na této ulici.

I když viděla zleva přijíždět bílé dodávkové vozidlo," informovala policejní mluvčí Ivana Baláková. Jak uvedla, žena se mylně domnívala, že je od ní dost daleko, a proto mu na silnici nemůže překážet. Obviněný muž tehdy řídil dodávku Peugeot Partner. Rozčílil ho manévr těhotné řidičky fordu. A hájil se tím, že se cítil ohrožen. Na řidičku proto zatroubil. „Poněvadž si žena za volantem žádné chyby nebyla vědoma, odpověděla mu na troubení neslušnou gestikulací se zdviženým prstem," řekla Baláková.

Řidič dodávky v reakci na její gesto ford okamžitě předjel a zabrzdil. Podle mluvčí žena naštěstí stihla zabrzdit a tím zabránila nejhoršímu. Obě auta se střetla jen lehce. Nikomu se díky rychlé reakci řidičky nic nestalo. V autě se ženou cestoval manžel a roční syn, v dodávce byl spolujezdec.