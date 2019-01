Semily – Řidič, v jehož rolbě se zranilo 14 lidí, nespáchal trestný čin. Podíl řidiče Vladimíra Kutnara na nehodě přetížené rolby soud ohodnotil jako přestupek.

Nehoda rolby si vyžádala jedenáct zraněných, z toho pět dětí. Rolba se před dvanáctou dopoledne dostala do technických potíží a vjela pozadu do potoka z pětimetrového srázu. Zraněnou ženu odvezl vrtulník, který přistál přímo na sjezdovce. | Foto: DENÍK/ Zuzana Koulová

Sedmadvacetiletému Vladimíru Kutnarovi z Rokytnice nad Jizerou spadl kámen ze srdce. Jeho podíl na nehodě přetížené taxi rolby, při níž se loni 14. února v rokytnickém skiareálu Horní Domky zranilo 14 ze 17 pasažerů včetně dětí, ohodnotil v pondělí 8. března Okresní soud Semily jako přestupek a postoupil případ správnímu odboru Městského úřadu Jilemnice.

Původně hrozil řidiči trest odnětí svobody na tři až deset let za trestný čin obecného ohrožení.

„Jednání obžalovaného není v přímé sovislosti s nehodou,“ odůvodnil rozhodnutí soudu předseda senátu Martin Fišer.

K nehodě došlo ve chvíli, kdy osmimístné pásové vozidlo značky Lavina převážející pasažery vzhůru po sjezdovce do horské chaty, do něhož řidič dovolil nastoupit 17 lidem, z toho devíti dospělým a osmi dětem, začalo vlivem technické závady nekontrolovatelně couvat a po 140 metrech spadlo z pětimetrového srázu do potoka. Ze 14 zraněných utrpělo pět lidí těžká zranění včetně zlomenin páteře a úrazů hlavy.

Nemohl nic dělat

Podle soudu se řidič provinil pouze tím, že do rolby naložil dvojnásobek lidí, než udávají její technické parametry. „Přetížení rolby je ovšem jen teoretické, protože podle odborníků by bez technické závady dokázala na svahu zastavit, i kdyby vážila dvakrát víc, tedy sedm tun,“ uvedl soudce Fišer.

Analýza odborníků z dopravní fakulty pardubické univerzity určila dvě navazující příčiny nehody: vlivem únavy materiálu se utrhl závěs pravého hnacího kola a vozidlo začalo couvat. Při tom, jak se řidič snažil rolbu zastavit a zatáhl za brzdicí páky, se přetrhl levý pás a rolba se stala neovladatelná. Dala by se teoreticky zastavit pouze uvolněním spojky, kterému by ovšem muselo předcházet odbrždění řídících pák. „Nemůžeme obžalovanému dávat za vinu, že v kritickém okamžiku reagoval instinktivně. Navíc zabržděním levé strany by došlo k prudkému otočení rolby, které by mohlo mít za následek její převrácení a kutálení po svahu,“ uvedl soudce s odvoláním na znalecký posudek.

Obžalovaný Vladimír Kutnar má s řízením rolby podle svých slov desetileté zkušenosti. Taxi rolbu provozuje společně se svým otcem.

„Uznávám, že jsem do rolby dovolil nastoupit více lidem, než povoluje předpis. Ale po zkušenostech vím, co rolba vydrží. Přetížená být nemohla, protože je dimenzovaná na to, aby utáhla tunu a půl vážící přívěs,“ vysvětlil Kutnar.

Omluvil se

Při nehodě v okamžiku, kdy ucítil povolení pravého hnacího kola a stroj začal couvat, se jej prý snažil zastavit běžným postupem, tedy zatažením levé směrové páky. „Věřil jsem, že adheze to zastaví. Pak jsem se pokusil nastartovat motor a brzdit pomocí něj. Ale kinetická energie rolby už byla příliš veliká. Trvalo to jen pár vteřin,“ uvedl Kutnar u soudu.

Podle svědků po nehodě pomáhal vyprošťovat zraněné a později jim nabídl finanční odškodnění. „Je mi strašně líto toho, co se stalo. Bezmocný pocit těch několika vteřin se mi stále vrací. Všem poškozeným jsem se omluvil a nabídl odškodnění. Zatím nepřijali,“ řekl.

Jedním z bodů obžaloby byl fakt, že havarovaná rolba neměla platnou technickou prohlídku. Jak se ale ukázalo při znalecké expertize, speciální pásová vozidla tohoto druhu nemusejí absolvovat technické prohlídky. „Tento problém vyřešit je věcí státu, nikoli soudu,“ podotkl Martin Fišer.

Pro řízení pásové rolby stačí vlastnit řidičský průkaz skupiny B.

Související články

s nehodou najdete ZDE