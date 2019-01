Liberec - Devět mladíků mělo podle obžaloby na Liberecku prodat desítky kilogramů marihuany. Kvůli právnímu problému se rozsudek odkládá.

OBŽALOVANÍ SI NA ROZSUDEK ještě musejí počkat. Soud by měl rozhodnout příští týden ve středu. | Foto: ČTK / Radek Petrášek

Do posledního místa zaplněná zasedací místnost krajského soudu v Liberci očekávala vynesení rozsudku nad devíti dealery marihuany. Nedočkala se. Senát totiž na poslední chvíli našel problém, kvůli kterému potřebuje ještě týden na jeho zhodnocení.

Dva z celkem devíti obžalovaných jsou totiž souzeni podle starého zákoníku, a právě to podle jeho slov soudce zmátlo. Při detailním studování spisu, jen pár hodin před vynesením rozsudku přišel na to, že by tito dva obžalovaní měli být souzeni v přísnějším paragrafu, protože podle soudce je množství prodané marihuany vyšší, než za jaké jsou souzeni. „Vzniklo to nejspíš při podávání obžaloby a já to přehlédl. Potřebujeme tak pět dní na přípravu,” uvedl soudce případu Petr Neumann.

Nejprve chtěl dvojici obviněných z případu vyloučit, aby mohl se zbytkem pokračovat, jenže jeden z nich se k soudu nedostavil. „Je to už podruhé. Příště bude muset přijít. Jinak by také mohl Vánoce strávit jinde než doma,” varoval soudce.

Rozsudek se tak odkládá na příští středu, kdy by měly opět zaznít závěrečné řeči státního zástupce a obhájců, ale jen pro zmíněnou dvojici.

Změna kvalifikace do přísnějšího odstavce mění i případný trest. „Podle starého zákoníku je to dva až deset let, podle nového osm až dvanáct,” přiblížil Neumann.

Devět mužů ve věku od dvaceti do čtyřiatřiceti let podle obžaloby svým odběratelům prodalo především na Liberecku a Jablonecku celkově desítky kilogramů konopí, podle policie to bylo přes čtyřicet kilo.

Někteří z obviněných, především ti nejmladší, svých činů litovali. Část strávila několik měsíců ve vazbě. „Pro mě to byla strašná zkušenost. Vím, že už nikdy nic protizákonného neprovedu,” říkal jeden z obžalovaných.

Mladíkům hrozí různé tresty. Státní zástupce žádá pro dva nejstarší muže jedenáct let nepodmíněně. Pro dalšího navrhuje trest osm let a pro dva čtyři roky nepodmíněně. Zbytek by mohl vyváznout s podmínkou, především proto, že se k prodeji marihuany přiznali a navíc spolupracovali s policií a vzájemně policii udávali ostatní dealery.

Případ je velmi rozsáhlý, o čemž svědčí i počet svědků. Těch u soudu vystoupilo 69. Dlouhé byly i závěrečné řeči, které se protáhly na téměř čtyři hodiny.