Zásah jak z akčních filmů. Tak popisují svědci incident, ke kterému došlo v noci z úterý na středu v ulici Liberecká v Jablonci. „Po půl třetí v noci nás probudily sirény a blikající majáčky. Z okna jsem zahlédla, že tam záchranáři někoho oživují,“ popsala svědkyně zásahu policistů a zdravotníků. „Slyšela jsem nějakou dobu před příjezdem záchranky hádku. Vypadalo to, jako by se hádal otec se synem, ale přesně to samozřejmě nevím,“ popsal jiný svědek.