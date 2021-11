„Ačkoliv se na místech činů podařilo zajistit několik trasologických stop, žádná z nich nevedla k ustanovení pachatele. Až v srpnu udělal zásadní chybu a při jednom ze svých lupů ztratil materiál, z něhož se policistům podařilo zajistit profil DNA,“ uvedla policejní mluvčí Adéla Maňasová.

Po vyhodnocení vzorku už policistům nic nebránilo dojít si pro nenechavce do místa jeho bydliště. Jednalo se o známého 45letého recidivistu z Jablonce nad Nisou s velmi bohatou trestní minulostí. K překvapení vyšetřovatele muž své prohřešky nepopřel. Naopak se zúčastnil prověrky na místě činu a dobrovolně policistům popsal, do jakých objektů vnikl, jakým způsobem, a dokonce i co si z chat a chalup odnesl. „Předměty, na které se muž během svých lupů zaměřoval, byly poměrně raritní. Jednalo se primárně o starožitnosti a v případě, že nic takového v objektu neobjevil, z místa odešel,“ dodala Maňasová.

Zloděj „starožitník“ však kriminalisty překvapil i vysvětlením, co jej donutilo éru sériových krádeží ukončit. V srpnu mu totiž soud za předchozí trestnou činnost uložil alternativní trest domácího vězení a nasadil lokalizační náramek. Z obavy, aby neskončil za mřížemi, muž usoudil, že je třeba dráhu zloděje pověsit na hřebík a začít řádně pracovat. Muž si vyslechl obvinění z porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci.

Výše a forma trestu se bude odvíjet nejen od této trestné činnosti, ale současně i skutků, které již spáchal v minulosti, a za které mu mimo jiné již byl pravomocným rozsudkem uložen alternativní trest domácího vězení,“ podotkla policejní mluvčí.