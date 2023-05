Sedmkrát se od ledna 45letý muž vloupal do sklepních kójí a dalších prostor v domech v Jablonci nad Nisou. Bral vše, co mu přišlo pod ruku. Od nářadí až po kompoty a konzervy. Tento týden bylo zahájeno trestní stíhání a muž skončil ve vazbě, kam ho poslal soudce.

Kriminalisté zjistili, že muž, který je z krádeží obviněný, se v době od 5. ledna do 17. května vloupal celkem sedmkrát do sklepů na území Jablonce nad Nisou. Svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 112 420 korun. „Většinou násilně odstranil visací zámek a vnikl tak do sklepních kojí v bytových domech. Z těch následně odcizil jízdní kola, cestovní kufry, oblečení a potraviny. Kávu, kompoty, konzervy, oleje a nealkoholické i alkoholické nápoje,“ popsala počínání zloděje tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Kradl i ve volně přístupných prostorách domu a na zahradě. V ulici Na Výšině odcizil elektrickou koloběžku a ze zahrady u domu v ulici Vítězslava Nezvala, po překonání jeho oplocení z pletiva, ukradl sekačku na trávu. „Obviněný byl již v minulosti patnáctkrát soudně potrestán za páchání majetkové trestné činnost. Komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na základě podaného návrhu obviněného do vazby poslal,“ dodala Sochorová.

Nenapravitelnému recidivistovi tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu, vzhledem k výši způsobené škody, hrozí trest odnětí svobody až na pět let.