To ovšem muži nestačilo. Ještě té noci zaúřadoval na Chutnovce, která je částí Mírové pod Kozákovem, nedaleko Turnova. "Po vypáčení zámku u dveří vnikl do garáže u rodinného domku. Odtud odcizil motocykl JAWA 350/354 z roku 1955 v hodnotě přesahující částku 100 tisíc korun," vysvětlila Sochorová.

Majitel motocyklu informaci o jeho odcizení zveřejnil v pondělí 13. února večer na sociálních sítích. Brzy se mu začali telefonicky ozývat lidé z Turnova, že na uvedené motorce zřejmě viděli ulicemi města projíždět neznámého muže. "Majitel odcizeného motocyklu jel hned do míst, kde se s ním měl neznámý muž pohybovat a současně tyto skutečnosti oznámil na linku 158. Na základě tohoto oznámení vyjela na místo i policejní hlídka z Turnova," dodala Sochorová.

Nejprve zloděje pronásledoval sám majitel motorky, pak dorazili policisté. Poslední informace, kterou policisté majitele motocyklu měli, byla ta, že podezřelý muž jel směrem z ulice Koškova do Nudvojovic, kde zajel do pole a následně do lesíka. "Policisté se vydali po stopě, kterou motocykl v rozbahněném terénu po sobě zanechával, až k místu na břehu slepého ramene řeky Jizery, kde nalezli uvedený odcizený motocykl," popsala mluvčí policie, která dodala, že majitel, který byl s policisty na místě, svůj stroj bezpečně poznal.

Žena chtěla umrznout. Zachránil ji mimořádný čenich policejního psa Exela

Služební pes Exel a jeho psovod Václav Mlejnek.Zdroj: Policie ČRPodezřelý muž z tohoto místa před policejní hlídkou utekl a nereagoval na její výzvy. Policisté samozřejmě na místo přivolali i psovoda se služebním psem, který ihned vyběhl po stopě.

"Služební pes Exel společně se svým pánem Václavem Mlejnkem běželi po polní cestě až k úrovní železničního mostu přes řeku Jizeru, kde se služební pes zastavil a v zadní části u jedné ze zahradních chatek výrazným štěkotem označil místo úkrytu podezřelé osoby, kde se zloděj opravdu schovával. Turnovští policisté následně tohoto muže zadrželi a umístili do policejní cely," uvedla Sochorová.

Policisté ocenili zejména všímavost občanů Tunova, kteří neváhali a majiteli odcizené motorky poskytli informace. "Dále určitě musíme zmínit výbornou spolupráci majitele odcizeného motocyklu s policisty na lince 158 a samozřejmě také s turnovskými policisty, kteří nakonec úspěšně obviněného zadrželi," uzavřela Sochorová.

Slova díků vyjádřil i sám majitel motorky, který ocenil sdílení informace o odcizení a pomoc lidí, kteří se podíleli na nalezení stroje. "Musím říci, že mě překvapilo, jak rychle se příspěvek sdílel a jaký měl dosah. Tímto všem, kteří se na tom podíleli a také všem, kteří se zapojili do hledání a všímali si co kde kolem nich jezdí a dali zprávu, moc děkuji," uvedl na sociálních sítích.

Služební pes Exel si tak připsal další úspěch. Podařilo se mu běžet za obviněným a nekompromisně ho vyštěkat z jeho úkrytu. Před měsícem zase v noci v Liberci zachránil spolu se svým psovodem život pohřešované ženě, která chtěla umrznout v Liberci.