Obžalobě čelí čtyři firmy a 13 osob, mezi nimiž je i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ten měl vzít úplatek 830 tisíc korun za to, že ze své pozice ve vedení Regionální rady ROP zajistí, že budou na projekt vyplaceny dotace.

Korytář byl předvolán jako svědek, protože v době, kdy se o projektu rozhodovalo, působil jako člen Regionální rady. Zakázku na přestavbu kostela označil za předraženou a zmanipulovanou. „Varoval jsem je tehdy, že je to chyba,“ sdělil Korytář před soudem.

Podle něj vznikla obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), jež projekt přestavby připravila, pouze za účelem čerpání dotací. „Neměla za sebou žádnou historii. Bylo zjevné, že nejde o zcela standardní projekt,“ dodal.

Proti tomu se ohradil jeden z obžalovaných, Jiří Zeronik, který byl ve vedení GEPA. Podle něj společnost vznikla kvůli záchraně kostela.

Zeronik byl v roce 2012 odsouzený v jiné korupční kauze a chtěl později projekt z dotačního programu vyřadit. „Byl jen malou rybou. Když se dostal do problémů, chtěl vycouvat. Kdyby to bylo na něm, tak by asi projekt skončil, ale byl součástí systému, kdy si tady velké stavební firmy rozdělovaly zakázky,“ dodal Korytář. Zeronik z GEPA posléze odešel.

Jak se dále Korytář vyjádřil, Půta projekt sice otevřeně nepodporoval, určitě ale nebyl proti němu a spíše mu pomáhal. Podle něj používal hejtman v souvislosti s projektem na jednáních drobné manipulace. „Třeba když se otevřela diskuse k projektu, tak hejtman navrhl, aby se to odročilo, aby nehrozilo, že se projekt zastaví,“ řekl. Podle Půty ale Korytář přednesl připomínky přímo na jednání rady a musely se projednat s právníky, aby se mohly zapracovat do smlouvy.

Hejtman označil ve svém prohlášení, které zaslal novinářům, Korytářovu výpověď za plnou spekulací a lží. „Na některé detaily si vzpomínal překvapivě přesně, jiné si vůbec nevybavoval,“ uvedl hejtman, který trvá na své nevině.

Kauza se táhne od roku 2014 a figurují v ní dva projekty. Kromě přestavby kostela na lázně za 65 milionů se jedná i o vybudování oddechové zóny na Perštýně za více než 30 milionů. Hejtman je obžalován pouze v první kauze, státní zástupce jej viní z převzetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Obžalovaným hrozí tresty od 5 do 12 let.