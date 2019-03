Hejtmana žaloba viní, že převzal úplatek ve výši 830 tisíc korun za to, že ze své pozice vedení Regionální rady Rop zajistí, aby byly vyplaceny dotace. Před krajským soudem stanul ve středu například bývalý člen Bezpečnostní informační služby Miloslav Vaněk. Ten vypověděl, že se na něj jiný obžalovaný, Jaromír Dolanský, obrátil, aby po volbách v roce 2012 sehnal informace na vedoucí úředníky krajského úřadu.

„Za tyto informace mu měl pan hejtman sehnat práci,“ sdělil Vaněk, který byl už v té době v důchodu. Žádné negativní informace mu údajně nepředal. Dolanský měl během rekonstrukce fungovat jako stavební dozor. Podle obžaloby měl Půta Dolanskému dlužit peníze a po zástupcích stavební firmy chtěl, aby převzali jeho závazek vůči Dolanskému. Hejtman od počátku vinu popírá.

Projekt na přestavbu kostela za cca 65 milionů připravila společnost Geotermální energie pro občany. Peníze vyplaceny nebyly. V kauze, ve které mohou padnout tresty od 5 do 12 let jsou obžalovány i čtyři firmy. Jednání budou pokračovat výpověďmi svědků až do pátku.