Liberecký kraj – Bývalý poslanec za KSČM Josef Vondruška se měl ve středu zpovídat u libereckého okresního soudu ze svých činů z doby, kdy působil jako bachař ve věznici v Minkovicích. Na jednání ale nedorazil z osobních důvodů obhájce Vondrušky, celý soud je tak odročen na 18. listopadu.

Josef Vondruška | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Případ vzbuzuje již dlouho velké emoce. Vondruška měl podle obžaloby věznici v Minkovicích týrat a bít politického vězně tehdejšího režimu Jiřího Wolfa. Vondruška svou vinu popírá a cítí se nevinen.

Středeční líčení trvalo sotva pár minut. Za velkého zájmu veřejnosti a médií soudce Pavel Pachner oznámil, že z důvodu nepřítomnosti obhájce není možné v jednání pokračovat. „Další termín stanovuji na 18. listopadu. To se tu již doufám sejdeme,“ uvedl.

Za zneužití pravomoci veřejného činitele hrozí Vondruškovi od dvou do deseti let odnětí svobody. Sám se k případu nechce již delší dobu vyjadřovat. Svůj názor nezměnil ani po podání obžaloby. Komentovat dění kolem svého procesu nechce až do pravomocného rozhodnutí soudu.

Dalším poškozeným je chartista Jiří Gruntorád, kterého Vondruška podle policie například bezdůvodně umísťoval na takzvanou „samotku“. Vondruška tvrdí, že je nevinný a dodržoval předpisy.

Podle vyšetřovacího spisu Vondruška například Wolfa bezdůvodně udeřil rukou do obličeje. Wolf upadl, dozorce mu dal ránu pěstí do hrudníku a následně ho bil obuškem. Jasněji tedy snad bude v listopadu.