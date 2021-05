Obžalovaný Martin K., kterému hrozil až tříletý nepodmíněný trest, se na místě odvolal.

O rozsudku informovala Dagmar Kubištová z Ligy na ochranu zvířat ČR. „Okresní soud posílá signál veřejnosti, že týrání zvířat se v naší společnosti nesmí tolerovat,“ zdůraznila Kubištová.

Ona sama u soudu vypovídala a během toho se jí opět vybavil pohled na mrtvé a zohavené kočky v bytě obviněného. „Kočičkám to život nevrátí, ale verdikt jabloneckého soudu může zachránit jiné,“ doplnila svědkyně.

K odhalení Martina K. pomohly sociální sítě, na kterých Liga na ochranu zvířat (LOZ) pojala podezření ohledně muže, který objížděl české útulky a osvojoval si velké množství kočičích mazlíčků. Proto se do jeho bydliště vydali zástupci LOZ spolu s policisty.

V popelnici vedle domu, ve kterém muž bydlí, našli dvě mrtvé kočky. Jedna byla svázána lepicí páskou a měla rozlomenou čelist. Druhá kočka rovněž vykazovala známky zlomenin. Další dvě mrtvé kočky policisté nalezli v mužově bytě. „Kriminalisté zjistili, že čtyři nalezené mrtvé kočky v místě bydliště obviněného uhynuly na následky týrání,“ potvrdila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Odpovídal na nabídky adopce

Ukázalo se, že Martin K. pomocí sociálních sítí kontaktoval lidi po celé republice, kteří nabízeli kočky k adopci. „Pán mě ohledně poskytnutí domova koťatům kontaktoval přes soukromou zprávu. Žádné kotě jsme mu ale nedali, protože jeho nabídka na domov koťatům se nám nepozdávala,“ přiblížila Hana Foldynová z Prahy.

Mladý muž se nezdráhal přes sociální sítě kontaktovat i útulky. „Do Šance zvířatům také psal, ale jeho chování bylo tak divné, že jsme ho odmítli,“ popsala vedoucí libereckého spolku Šance zvířatům Františka Zverková. Muž přesto kočky získával a poté je měl týrat a zabíjet. V komentářích se obhajoval tím, že trpí schizofrenií a utkvělou představou, že kočky mohou roznést po celé Zemi nebezpečné viry.

Nejedná se o ojedinělý případ brutálního zacházení se zvířaty. Sedmadvacetiletý muž z Valašského Meziříčí se během své návštěvy v Liberci v prosinci loňského roku dopustil týrání zvířat. Společně s 19letým kamarádem si všiml před vchodem do panelového domu v Třešňové ulici šedivého kocoura, kterého jeho majitel pouštěl ráno a večer na procházku ven. „Napadlo je, že by se mohl líbit přítelkyni mladšího z nich. Ačkoli měl kocour na krku obojek s telefonním číslem, odnesli ho do bytu mladé ženy,“ popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

Za trest vyhodil kocoura z okna

Vystresovaného kocoura vyděsil ženin pes a při úprku z jejího náručí jí způsobil několik škrábanců. Slečna ztropila scénu a starší z mužů ho vyhodil z okna v devátém patře domu. „Svědci zraněné zvíře objevili ve velmi zuboženém stavu, ve kterém vydávalo bolestné skřeky. Kontaktovali jeho majitele a ten s ním jel k veterinářce,“ dodala Baláková.

Kocour utrpěl zlomeninu páteře a musel být utracen. „Pachatele, který do Liberce přijel za prací, jsme obvinili z přečinu týrání zvířete, za což ho může soud poslat až na tři roky do vězení,“ dodala Ivana Baláková.