V uplynulých dnech zahájil jablonecký komisař trestní stíhání 35letého muže, který je obviněn ze spáchání čtyř přečinů - krádež, porušování domovní svobody, neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo nebytového prostoru a poškození cizí věci, kterých se dopustil od dubna do října letošního roku v katastru Smržovky a Nové Vsi nad Nisou.

Policisté si pro zloděje dojeli na místo činu. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Obviněný byl jedno říjnové odpoledne přistižen v neobydleném domě v rekonstrukci v Nové Vsi nad Nisou jeho majitelem, který na místo ihned přivolal policisty.

„Ti následně u tohoto objektu muže zatkli, jelikož shodou okolností byl soudcem okresního soudu v Jablonci nad Nisou na něj vydán příkaz k zatčení, a umístili ho do policejní cely,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Po provedených úkonech nařízených soudcem byl muž v rámci úkonu trestního řízení policií zadržen.

Kriminalisté šetřením zjistili, že obviněný má na svědomí další skutky, kterých se dopustil po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v březnu letošního roku.

Neoprávněně tak navštívil pět objektů na soukromých pozemcích. Jednalo se o domy v rekonstrukci v katastru Smržovky a Nové Vsi nad Nisou, z nichž do jednoho bez pozvání vnikl i dvakrát. Neodolal také zahradní pergole, do které mezi 7. a 14. červencem přišel pro alkohol celkem třikrát.

Odměny si vyplácel sám. Do trezoru restaurace si muž chodil pro tržbu

„Z domů, do kterých vnikal násilím, si odnesl to, co v nich vždy bylo po ruce. Například již zmíněný alkohol a pak potraviny, různé nářadí, nádobí a stavební materiál. To vše v hodnotě přes 23 tisíc korun. Poškozením objektů způsobil jejich majitelům škodu okolo 15 tisíc korun,“ dodala mluvčí Sochorová.

Komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby. Následně podanému návrhu soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vyhověl a obviněného do vazby poslal.

Policisté ho tak následně převezli do Vazební věznice v Liberci. Za spáchání uvedených trestných činů obviněnému nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.