„Dcera mi řekla, když jsem ji koupala, že ji myju líp než tatínek, od kterého jí to bolelo. Strčil jí prý dva prsty do pipinky, a to jí bolelo. Nemohla jsem tomu uvěřit. Několikrát jsem se jí znovu ptala, jestli se to opravdu stalo,“ řekla matka poškozené před soudem při emotivní výpovědi. Odstartovala tím vyprávění o neharmonickém soužití s obžalovaným, které muselo být jednou přerušeno, když si svědkyně vyžádala čas na uklidnění.

„S tím, co se stalo, jsem se svěřila sociální pracovnici na orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pak jsme šli k psychologovi a pak jsem to ohlásila na policii,“ popsala průběh událostí svědkyně. Kromě vztahu otce s dcerou a společného soužití partnerů v jedné domácnosti se soudkyně Marta Pražáková zajímala také o to, jestli partnerka Reného K. věděla o jeho minulosti. Byl totiž za podobný čin už jednou trestán.

Žena obvinila partnera ze znásilnění dcery, ten u soudu nařčení odmítá

„Měl osahávat svou nezletilou dceru. Řekl mi to, když jsem byla těhotná. Nevěřila jsem mu to. Taky mi řekl, že má podmínku,“ uvedla svědkyně. Dodala, že asi měsíc potom, co od partnera odešla, kontaktovala jeho sestru a bývalé partnerky, aby zjistila, jaký s ním měly vztah ony. „Zjistila jsem, že podmínku měl za to, co udělal své dceři, a za domácí násilí. Jeho sestra mi řekla, co se dělo v jeho předchozích vztazích. To, že od něj odejdu, ale bylo moje rozhodnutí. Řekla jsem si, že už takhle žít nechci,“ vypověděla bývalá partnerka obžalovaného.

Popřela, že by za obviněním ze zneužití dcery byl komplot v režii sestry obžalovaného i to, že se chtěla bývalého partnera zbavit, aby získala kontrolu nad bytem, kde žili. Obžalovaný René K. totiž tvrdil, že všechno bylo naplánováno a žena se ho chtěla zbavit, aby mohla nakládat s bytem, na který je uvaleno věcné břemeno ve prospěch obžalovaného. „Všechna obvinění jsou sporná, nespáchal jsem je. Jsem nevinný,“ reagoval obžalovaný.

V jeho prospěch částečně hraje také znalecký posudek forenzní psycholožky, která nebyla schopná po vyšetření nezletilé dcery posoudit, jestli dívka skutek opravdu prožila. „Nevylučuji možnost, že se skutky nestaly tak, jak je popsáno v obžalobě,“ zopakovala znalkyně závěry posudku v úterý před soudem. „Nedokázala ten skutek popsat jinak než mechanicky jednou větou. Strčil mi prsty do pipinky. Nechtěla odpovídat na otázky. Těžko posuzovat výpověď, která je pokaždé jiná. Proto jsem nemohla přisoudit nezletilé věrohodnost,“ vysvětlila psycholožka.

Soud poté přečetl protokoly z výslechu příbuzných obžalovaného i jeho bývalé partnerky. Soudkyně Marta Pražáková pak odročila projednávání případu na konec února. Obžalovanému hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.