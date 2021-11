Liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem začala v pondělí 22. listopadu projednávat případ rodiny ze Smržovky na Jablonecku. Družka jednapadesátiletého Reného K. ho obvinila ze znásilnění jejich nezletilé dcery. Muž jí měl podle obžaloby během koupání strčit prsty do vagíny a tím simulovat pohlavní styk. René K., který pochází z Frýdku-Místku, byl v minulosti už za podobnou věc trestán. Zmocněnec poškozené dcery žádá 50 tisíc korun jako nemajetkovou újmu za duševní útrapy.

Obžalovaný vinu odmítá a tvrdí, že se ho chce družka zbavit, aby získala byt ve Smržovce, ve kterém rodina společně žila.

„Všechna obvinění jsou sporná, nespáchal jsem je. Jsem přesvědčen, že všechno bylo naplánováno a chci o tom soud přesvědčit. Jsem nevinný,“ řekl na úvod hlavního líčení René K. Ten tvrdí, že se ho žena chtěla zbavit, aby mohla nakládat s bytem, na který je uvaleno věcné břemeno ve prospěch obžalovaného. „Chce ten byt sama pro sebe, aby mohla pomoci matce s dluhy. Roli sehrálo také to, že jsem chtěl ze vztahu odejít a jsem přitom jediný, kdo pracuje. Může v tom být také jiný muž,“ vysvětlil své domněnky muž.

René K. se odstěhoval z Frýdku-Místku po odsouzení za podobný trestný čin. S novou partnerkou, které ještě nebylo ani 18 let, když se seznámili, se přestěhoval do Smržovky. Z předchozího vztahu má dvě děti, se kterými se nestýká, ale platí na ně výživné. „Nejsem s nimi v kontaktu, protože moje dcery jsou přesvědčeny, že jejich otec je pedofil. Z Frýdku jsem odešel, protože moje sestra řvala na moji matku před celou hospodou, že je matka pedofila,“ vypověděl René K., který aktuálně opět bydlí ve Frýdku, protože se podle vlastních slov „nemůže jako obviněný pedofil ve Smržovce ani ukázat“.

Soud řešil jeho chování ve společné domácnosti, jeho vztah s dcerou, jejími kamarádkami i sousedy, kteří proti němu vypovídali. O kamarádce své dcery, ke které jezdili na návštěvu, vypověděl: „Když u nás spala, bylo to v obýváku. Lehl jsem si vedle ní a řekl jí, že nejsem úchyl. Znám ji odmalinka. Pohladil jsem ji po ruce. Ne s každým dítětem, které obejmete, chcete mít soulož,“ řekl obviněný o jednom z incidentů, který se při pondělním líčení probíral v soudní síni.

Státní obhájkyně se pak snažila zjistit, jaký vztah má obžalovaný k alkoholu, jestli pije pravidelně a kolik. „Já jsem kuchař. Když mám chuť na panáka, tak si ho dám. Nebo si skočím odpoledne na pivo,“ reagoval René K.

O tom, že byl už za obtěžování nezletilé dcery z předchozího manželství trestán, dotyčný své poslední družce řekl, když s ním otěhotněla. Ta to pak proti němu podle jeho slov používala jako výhrůžku při rodinných rozepřích. „Vyhrožovala mi, že s mým škraloupem děti nikdy do střídavé péče nedostanu,“ uvedl před soudem dotyčný.

Soud pak pokračoval pouštěním záznamů z výslechu nezletilé oběti a dalšího dítěte, kterému se měla svěřit s tím, co se jí stalo. Vyslýchající musela nejprve dětem vysvětlit, co je to pravda a pak se snažila, aby samy svými slovy popsaly, co se stalo. Policisté, kteří výslechu přihlíželi ve vedlejší místnosti, pak měli možnost elektronicky poslat dotazy. Po zhlédnutí záznamů obžalovaný prohlásil, že je to týrání dětí. „Tajemství, o kterém mluví, že mají s maminkou, je to, že si to celé vymysleli na tátu,“ komentoval věc René K.

Soudkyně Marta Pražáková odročila projednávání případu na leden příštího roku, kdy je v plánu výslech matky oběti. Muži hrozí za znásilnění pět až dvanáct let vězení.