Bývalý ředitel krajské nemocnice Luděk Nečesaný odešel v pondělí od soudu bez trestu. Stejně tak jeho manželka Šárka Nečesaná a třetí obžalovaný, Tomáš Macháček. Všechny tři soudní senát zprostil obžaloby. Podle soudkyně Evy Drahotové nebyl v korupční kauze, v níž měl Nečesaný za úplatu zvýhodňovat některé dodavatele do nemocnice, předložen dostatek důkazů. Zároveň soudní senát zrušil zajištění nemovitých věcí obžalovaných. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal. Za korupci hrozilo exřediteli až dvanáct let ve vězení, podle obžaloby měl přijmout úplatek ve výši 23 milionů.

„Provedli jsme všechny důkazy, které byly k dispozici, a máme za to, že jiný důkaz už není. Vina obžalovaných nebyla jednoznačně prokázána. Trestná činnost nemohla být spáchána tak, jak popisuje státní zástupce,“ vysvětlila soudkyně, podle které je ale možné, že se Nečesaný se svou manželkou dopustil jiného skutku. „Je dána určitá dávka důvodného podezření, že se obžalovaný, případně s manželkou, dopustili hypotetického protiprávního jednání. Nicméně jsme vázáni popisem skutku. Kromě toho k němu mělo dojít před dlouhou dobou,“ dodala Drahotová s odkazem, že není možné obžalované soudit za něco jiného, než je uvedeno ve spise.

Nečesaný od počátku svou vinu odmítá. „Byly to čtyři roky zkaženého života. Ukázalo se, že čím je obžaloba bezzubější, tím dostává obžalovaný větší vinu,“ sdělil Nečesaný, který byl ředitelem Krajské nemocnice v Liberci do roku 2017. Do letošního června zde byl zaměstnán jako náměstek pro řízení zdravotní péče. „Nejsem si vědom ničeho účelového, co by nemocnici poškodilo,“ vyjádřil se už dříve a dodal, že zaměstnanci nemocnice u soudu potvrdili, že neměl na výběr dodavatelů vliv. „Nikdy bych nerozhodl v neprospěch nemocnice,“ poznamenal exředitel.

Podle obžaloby měl Nečesaný brát úplatky v letech 2009–2010 od čtyř zdravotních firem, a to MedicCor, Medtronic Czechia, B Braun Medical a NT Medisa. Jim v této době výrazně vzrostl objem dodávek do krajské nemocnice. Peníze měly k Nečesanému putovat přes firmu Sarmed, jejíž zakladatelkou byla jeho žena Šárka. Podle státního zástupce Lukáše Otipky ale měla firma jediný účel, a tím bylo právě vyplácení úplatků. Nečesaná byla obžalovaná z legalizace výnosů z trestné činnosti, za což jí hrozilo tři až osm let ve vězení.

Tomáš Macháček mohl jít za podplácení do vězení na jeden až šest let. Na účet Sarmedu měl podle spisu poslat od jara 2009 do podzimu 2010 870 tisíc. Macháček z firmy MedicCor byl jediným zástupcem společností, které měly Nečesaného uplácet. „Dvě z těchto firem jsou tak velké a mají tak složitou organizační strukturu, že se policii nepodařilo zjistit, která z konkrétních osob dojednávala spolupráci,“ vysvětil už dříve Otipka. V případě poslední firmy spáchala podle něj osoba, již byly všechny účetní materiály předány, sebevraždu a materiály se nepodařilo zajistit.