Podnapilá matka nezletilých dětí nebyla schopná udržet svůj jazyk na uzdě a napadala členy rychlé záchranné služby. Ti zavolali do ulice Souběžná jablonecké strážníky, aby ženu zpacifikovali. Strážníci nechali ženu dýchnout a přístroj naměřil 2,59 promile alkoholu. Lékař ze záchranky prohlásil, že v tomto stavu není schopná se o děti postarat, proto si celý případ převzali policisté, kteří pak děti předali otci.

Žena bránila svého psa

V ulici Boženy Němcové ve Mšeně zasahovali strážníci u rvačky psů. Majitelku menšího z nich napadl velký staford, který se údajně vytrhl svému pánovi při venčení. Zranění z bitky si odnesli žena i její pes, kterého bránila, proto strážníci přivolali záchranku a policisty, kteří událost došetřili.

Krvavá lázeň v koupelně

V časných ranních hodinách spěchali strážníci do ulice Želivského. Podle hlášení tu žena upadla v koupelně a přivodila si velmi vážné zranění s tepenným krvácením. Z posledních sil se dovolala na rychlou záchrannou službu, uvedla adresu, jméno a upadla do bezvědomí. Hovor se přerušil a dispečerka už se nedovolala zpět. Požádala proto o pomoc městskou policii. Hlídka našla na místě otevřené dveře bytu a v obývacím pokoji na zemi ženu v tratolišti krve. Strážníci okamžitě zaškrtili ránu na paži tlakovým obvazem. Ženu přivedli k vědomí a poté ji předali záchranářům, kteří dorazili. Městští policisté ještě asistovali při transportu zraněné do sanitky a za přítomnosti souseda zamkli a zabezpečili byt. Lékař ze záchranky vyloučil cizí zavinění i pokus o sebevraždu, vzhledem k charakteru poranění potvrdil ženinu výpověď.