Dealerka prodávala závislým osobám pervitin a marihuanu. Obchod i předávání drog probíhalo ve většině případů v Turnově a jeho okolí. "Kriminalisté pachatelce prokázali prodej bezmála 230 g pervitinu (metamfetaminu). Takové množství drog odpovídá přibližně počtu 1150 dávek," řekla tisková mluvčí policie Adéla Fialová. Vzhledem k tomu, že průměrná částka, kterou si pachatelka účtovala za 1 g této drogy se pohybovala v rozmezí od 1400 do 1600 korun, je zřejmé, že si tak 37letá žena přišla na velmi slušnou finanční částku.

"Kriminalisté si na ženu počkali v místě jejího bydliště a na základě souhlasu státního zástupce ji zde zadrželi. Policejní vyšetřovatel jí následně sdělil obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu, kterým byla nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy," dodala Fialová.

Policejní komisař také podal podnět k návrhu na vzetí již obviněné do vazby, který Okresní soud v Semilech akceptoval. Žena si tak na rozhodnutí soudu počká za mřížemi. V případě odsouzení tam může strávit čas od dvou do deseti let.

Celá akce byla vedena pod názvem SIMAR. Vyšetřování případu dosud nebylo uzavřeno a kriminalisté na něm stále intenzivně pracují.