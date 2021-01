Tři z kontrolovaných kontrolou neprošli. „Nejen, že ve firmě pracovali neoprávněně, ale svým vstupem na území České republiky také porušili ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví. Policisté s cizinci zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění pro neoprávněné zaměstnání. Dvěma z nich vydali rozhodnutí o vyhoštění,“ přiblížil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. U třetího z hříšníků budou cizinečtí policisté provádět další šetření.

Cizinci si zároveň přivodili další problémy. Nejen, že budou muset vycestovat z území Schengenského prostoru a nebudou se moci podívat zpět po dobu jednoho roku, nevyhnou se ani oznámení správnímu orgánu pro porušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

V případě, že by se trojlístek rozhodl nerespektovat rozhodnutí vydaná policisty cizinecké policie, tedy pokud by nevycestovali, hrozí jim v případě odhalení eskorta k soudu, který by rozhodoval o jejich dalším osudu. Hrozit by jim mohl i trest za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který by mohl být doplněn i o vyhošťovací vazbu.