Na první pohled pouhé pingpongové pálky, na ten druhý již jednoznačná skrýš pro drogy. V rukojeti pálek se totiž ukrývalo takové množství metamfetaminu, které by posloužilo k několika dávkám.

"Oznámením o nálezu se začali zabývat jablonečtí kriminalisté, kterým se velmi důkladnou operativní činností podařilo vypátrat osoby, které se pokusily drogy do věznice propašovat. Příjemci byli z řad odsouzených, kteří si v tu dobu již odpykávali své tresty. Zásilku pachatelé sofistikovaně ukryli do rukojetí pálek, načež se případný pach produktu uvnitř sportovního vybavení pokusili překrýt aromatickým prostředkem," řekla tisková mluvčí policie Adéla Maňasová.

Kriminalisté provedli rozsáhlá šetření, vytrasováním doručovaných zásilek, ale i další operativní činností následně odhalili dvě osoby z Královéhradecka, ve věku 35 a 28 let, které tuto promyšlenou trestnou činnost zrealizovaly.

"Vyšetřovatel na základě dostatku zajištěných důkazů oběma osobám sdělil obvinění ze spáchání přečinů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ve formě spolupachatelství. V případě pravomocného odsouzení tak mohou putovat za adresáty do cel věznice na dobu od jednoho do pěti let," uzavřela Maňasová.