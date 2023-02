Starší muž nezaváhal, přišel k jeho autu, otevřel dveře u řidiče a začal ho bít pěstmi do hlavy a hrudi, přitom v ruce svíral kovový předmět, který zesiloval účinek jeho útoku. Mladík dostal nejméně deset ran pěstí do hlavy. "Ve chvíli, kdy se snažit vystoupit, ho útočník chytil za nohu a křičel na něj, že mu zlomí koleno, a že tam vykrvácí a umře. Šokovaný řidič se neměl jak bránit a teprve potom, když si na něm útočník dostatečně vybil zlost, nechal ho odjet," popsala okolnosti útoku Baláková, která dodala, že tím ale neskončil.

"Řidič jen popojel k domu kamaráda, a jakmile tam vystoupil, začalo vše nanovo. Agresor za ním běžel tentokrát s pánvičkou v ruce a chtěl ho s ní udeřit. To už se na místo dostavili i otcové obou kamarádů. Agresivní muž jim všem vyhrožoval zabitím. V té době už jsme přijali tísňové volání na naši linku 158 a operační důstojník na místo vyslal hlídku včetně psovoda," vysvětlila Baláková.

Další úspěch. Služební pes Exel pomohl v Turnově zadržet zloděje motorky

Muž se uklidnil ve chvíli, kdy psovod vytáhl z auta služebního psa. Policie tak nemusela použít žádné donucovací prostředky, aby ho zpacifikovala. V době svého zadržení v sobě 56letý muž měl 1,09 promile alkoholu. Hned následující den ho vyšetřovatel semilského územního odboru obvinil ze spáchání tří přečinů. Z ublížení na zdraví, vyhrožování a také výtržnictví. Hrozí mu za to tři roky ve vězení.

"Vzhledem k tomu, že už byl v minulosti za násilnou trestnou činnost pravomocně odsouzen a na svobodě by v ní nejspíš pokračoval, podali jsme státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Státní zástupce i soudce Okresního soudu v Semilech měli na jeho pobyt na svobodě obdobný názor jako my, a tak obviněný v úterý 14. února putoval do vazební věznice," řekla Baláková.

Mladému muži způsobil obviněný agresor tržnou, krvácející ránu na hlavě, otřes mozku a pohmožděniny hrudníku. Po ošetření lékaři mladému studentovi nařídili domácí, klidový režim na lůžku. "Nikoho dalšího obviněný zranit nestačil díky včasnému příjezdu naší hlídky. Případ je ukázkou naprosto nepochopitelného násilí, které postrádá jakoukoliv racionalitu," uzavřela Baláková.