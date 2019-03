Rychnov u Jablonce n. N. /VIDEO/ - Velice riskantní manévr předvedl při odbočování na Rychnov neznámý řidič nákladního vozu.

Dopravní policie. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Neznámý řidič s nákladním vozidlem jel v úterý v půl šesté odpoledne po silnici ve směru od Prahy na Jablonec, kde v křižovatce měl pravděpodobně v úmyslu sjet do Rychnova. Místo toho najel doleva, přejel přes dvojitou plnou čáru do protisměru a k příjezdu do Rychnova využil sjezd určený pro vozidla jedoucí od Jablonce. „Při tomto nebezpečném manévru ohrozil další účastníky silničního provozu, především řidiče osobního vozidla jedoucího v levém pruhu ve stejném směru jízdy. Bylo opravdu velké štěstí, že se v dané situaci nestala dopravní nehoda,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.