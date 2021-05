Miku poslal soud do vězení se zvýšenou ostrahou na 14 let. Podle rozhodnutí soudu musí zaplatit rodině zemřelého náhradu za újmu ve výši přesahující 5 milionů korun. Státní zástupkyně, zmocněnkyně poškozených i obhájkyně si nechaly čas na rozmyšlenou, zda se proti rozsudku odvolají.

Tragická událost se stala ve Volfarticích loni 20. září. Dlouhodobé sousedské rozepře vyeskalovaly během oslavy narozenin Miky a jeho manželky. Všechno začalo tím, že se obžalovaný šel vymočit k plotu sousedů. Následoval verbální konflikt mezi oběma rodinami, který se později přesunul na obecní cestu. Tam podle rozsudku napadla manželka Miky souseda, který přišel před jejich bránu s vrtákem vyřešit spor.

Po chvíli přiběhl její muž, shodil souseda na zem a třikrát z bezprostřední blízkosti na něj vystřelil. Střely ho zasáhly do horní poloviny těla, později útočník vystřelil ještě dvakrát. Na místě zůstal mrtvý otec dvou malých dcer. Obhajoba se snažila přesvědčit soud, že šlo o nutnou sebeobranu. „Je nepochybné, že se skutek stal. Obžalovaný ale činil v opilosti, pod tlakem a se strachem o život manželky. Když stiskl spoušť, byl přesvědčený, že střílí na nohy. další výstřely už nevnímal. Šlo u nutnou sebeobranu, kdy jeho chování vycházelo ze strachu o zdraví manželky,“ řekla v závěrečné řeči obhájkyně Václava Miky.

Předseda soudního senátu Pavel Pachner této verzi ale neuvěřil a trestný čin klasifikoval jako vraždu. „Videonahrávka vyloučila, že šlo o sebeobranu. Na záznamu jsme viděli, že paní Miková několikrát vyzývala souseda, aby vešel na jejich pozemek. Snažila se tak činit proto, aby jejich činy mohly být považovány za nutnou obranu. Pak vidíme, že ona je tím, kdo na souseda na cestě zaútočil. Její manžel šel mezitím do domu pro zbraň. Pak přišel na cestu, shodil souseda na zem a vypálil do něj tři výstřely ze zbraně. Václav Mika věděl, co dělá. Pro zbraň si šel s jasným úmyslem. Jeho jednání nelze brát jinak než jako úmyslné zabití,“ řekl v odůvodnění rozsudku soudce.

Pochyby budí podle něj i svědectví Mikových příbuzných a jeho manželky. „Paní Miková opakovaně lhala. Doufám, že z toho státní zástupkyně vyvodí důsledky. Obžalovaný zabil otce dvou dětí, syna, živitele rodiny. Jediná jeho polehčující okolnost je, že byl dosud beztrestný,“ uvedl Pachner. Vyvrátil také tvrzení obhajoby, že byl Mika tak opilý, že nevěděl, co dělá. „Je pravda, že byl pod vlivem alkoholu. Naměřena byla hodnota 2,39 promile, ale jelikož popíjel často, neměl na něj alkohol takový vliv, jak se snažil naznačit ve výpovědi,“ vysvětlil soudce.

Václav Mika během líčení vinnu odmítal. Podle státní zástupkyně mu chyběla jakákoli forma sebereflexe nebo lítosti. Tu vyjádřil až na závěr soudního líčení. „Je mi líto, co se stalo. Moc si toho nepamatuju. Mám zkažený život já i moje rodina. Obě rodiny mají zkažené životy,“ prohlásil Mika před soudem.

Soud přiznal náhradu nemajetkové újmy pro partnerku zavražděného, jeho dvě nezletilé děti i jeho rodiče. Družka oběti dostane 1,5 milionu, každá dcera 1,6 milionu a každý z rodičů 750 tisíc korun. Advokátka Kateřina Sigmundová, která zastupovala poškozené, žádala i o uložení povinnosti obžalovanému hradit od 1. října 2020 dva tisíce družce oběti. To soud také potvrdil, ale jen do čtyř let věku nejmladšího dítěte. O náhradu škody 12 641 korun se připojila i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Soud uznal i tento požadavek. Pozůstalým má usvědčený vrah zaplatit i náklady za pohřeb v hodnotě okolo 40 tisíc korun.