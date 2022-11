Podle některých místních, kteří tvrdili, že jsou v blízkém kontaktu s rodinou, byl syn častým terčem verbálních útoků svého otce. Poslední kapkou mělo být údajně to, že se otec sexuálně stýkal s přítelkyní svého syna. „Jeho otec byl narkoman a týral ho tak, že byste to nechápali. Ten den byl tak sjetý, že vlastní syn před ním utíkal. A byla to sebeobrana. Jeho otec se naproti němu rozeběhl a nabodl se sám. Klučina volal záchranku a policii,“ vysvětlovala na sociální síti rodinná přítelkyně. Mladému muži v případě odsouzení hrozí až 18 let vězení.

Rvačka v centru Jablonce: Po noční šarvátce v centru města zemřel muž

Podruhé policii zaměstnala vražda přímo v Liberci, kde poslední zářijovou sobotu ukončil slovní rozepři výstřel z nelegálně držené zbraně. Šestapadesátiletý muž zabil o šest let staršího souseda, který na místě zemřel. Liberečtí kriminalisté ho stíhali pro spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy a střelec skončil na základě rozhodnutí okresního soudu ve vazbě. O vraždu se pokusil letos v červnu na Českolipsku také recidivista, který pod vlivem drog napadl muže v České Lípě nožem. Na svobodě byl čtyři dny, oběti mířil na srdce, ale minul.

Střelec z Kateřinek je ve vazbě, policie ho stíhá za vraždu

Počet vražd má v Libereckém kraji klesající tendenci. Loni policie prošetřovala čtyři, předloni pět. Oproti zbytku republiky se jedná o výjimku. Například v sousedním Ústeckém kraji se policie od ledna do října letošního roku zabývala šesti dokonanými vraždami a třinácti pokusy o ně.

„Hráli si na polobohy“

Násilné řešení rodinných či sousedských sporů není ničím neobvyklé. Libereckou veřejností otřásla zpráva o smrti známé cukrářky a pekařky Jany Novotové Jahodové. Tu loni zastřelil její manžel, poté zbraň obrátil proti sobě. „I přes to, že resuscitace trvala několik desítek minut, žena na místě zemřela. Její zranění nebylo slučitelné se životem,“ informoval tehdy mluvčí Záchranné zdravotnické služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Podobným způsobem ukončil sousedský spor ve Volfarticích Václav Mika, když zastřelil svého souseda na obecní cestě pěti ranami z legálně držené zbraně. Krajský soud v Liberci uznal pachatele vinným a potrestal ho pobytem ve vězení se zvýšenou ostrahou po dobu 14 let.

Na letošní rok připadlo desetileté výročí brutální vraždy 47letého Jardy Vestičky, který u taxislužby jezdil čtyři roky. Osudnou se mu stala jízda s dvěma muži, kteří taxikáři zasadili 28 bodných ran. Tragická událost, jež vyvrcholila nálezem zavražděného taxikáře v kufru auta v jablonecké ulici Za Plynárnou, se odehrála 25. února 2012.

Pachatelé Roman Brykner a Luboš Nigrin přijeli tehdy do Liberce tramvají ze sousedního Jablonce nad Nisou. „I mě jako zkušeného kriminalistu překvapila jejich motivace a parametry, jak si vybírali budoucí oběť. Hráli si na polobohy. Hledali člověka, co má život za sebou a drahé auto,“ podotkl liberecký kriminalista Jan Třešňák, který tehdy vedl vyšetřovací tým. Nigrin byl totiž zadlužený, účastnil se podvodu a zároveň neplatil za elektřinu. Celková částka, kterou by potřeboval, se pohybovala kolem milionu korun. Mrtvému ale pachatelé ukradli jen čtyři tisíce. „A teď si vezměte, kolik by museli zabít taxikářů, aby splatil celý dluh. Byly to drobné peníze, to jeho problém neřešilo. Museli vědět, že to ničemu nepomůže,“ doplnil Třešňák.

Kvůli čtyřem tisícům. Uběhlo deset let od brutální vraždy jabloneckého taxikáře

Krajský soud v Liberci shledal oba pachatele vinnými. Romanovi Bryknerovi vyměřil 21 let vězení, Nigrin si měl podle rozsudku odsedět za mřížemi 25 let. Případ má stále v paměti i předsedkyně senátu Eva Drahotová. „Překvapilo mě, proč když na poškozeného zaútočili nejprve zezadu, mu nakonec zasadili tolik ran. Bývalo by „stačilo“ jej omráčit, kdyby byli alespoň minimálně maskováni,“ zavzpomínala Drahotová. Oba muži se proti rozsudku odvolali. Vrchní soud v Praze pak Nigrinovi zmírnil trest na 20 let a Bryknerovi na 18 let. Proti tomu si ale podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten verdikt pražského Vrchního soudu v plné míře potvrdil.

Orličtí vrazi. V seriálu Devadesátky připomněli vraždu v centru Liberce

Jeden ze známých mordů, který se odehrál v krajském městě, připomněl první díl seriálu České televize Devadesátky. V roce 1993 s největší pravděpodobností Lukáš Černý zabil jednatřicetiletého kosovského Albánce. Jmenoval se Afrim Kryeziu alias Frenki a vrah na něj vypálil devět kulek. Albánec podlehl zraněním v nemocnici.

Podle bývalého operačního důstojníka došlo po pádu komunistickému režimu k proměně kriminality. „Ono se v tu dobu toho odehrálo opravdu hodně. Snažili jsme se tu práci dělat nejlépe, jak to šlo. K vraždám přibyly i případy vydírání, prostě takový divoký sever,“ dodal Arnošt Vele z Jablonecka