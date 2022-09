Youtuber vyhrožoval starostovi Velkých Hamrů, soud ho poslal do vězení

Mikael Oganesjan se do povědomí lidí dostal jako tvůrce videí, na kterých uráží policisty a také páchá přestupky. Jak uvedl server aktuálně.cz, je tento muž několikrát trestaný recidivista a podle posledního nepravomocného rozsudku má jít do vězení, protože vyhrožoval Jaroslavu Najmanovi, starostovi Velkých Hamrů, střelením do hlavy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník