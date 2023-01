Ženě se během roku a půl podařilo od pěti osob podvodně vylákat celkovou finanční částku ve výši 269 027 korun. Pouze s jedním poškozeným se obviněná znala, ostatní čtyři náhodně oslovila v ulicích Železného Brodu a doslova se jim vetřela do přízně s řadou smyšlených příběhů o tom, v jaké nouzi se aktuálně nachází.

"Pětaosmdesátiletému seniorovi namluvila například to, že potřebuje peníze na jídlo, nájem, pračku, nábytek a dokonce i na umělé přerušení těhotenství. Senior ve snaze jí pomoci přišel o více jak devadesát tisíc," popsala jeden z případů tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Na začátku roku 2021 dokonce na autobusovém nádraží v Železném Brodě oslovila čtyřicetiletého muže, se kterým se neznala, a požádala ho, jestli by jí u sebe neubytoval. "Muž s tím souhlasil i přesto, že ji neznal. Pouze si dal podmínku, aby mu přispívala na nájem. Výsledkem této domluvy bylo ovšem to, že do července loňského roku přišel o 161 500 korun, které z něho obviněná podvodně vylákala," řekla mluvčí. Kromě jiného si žena vymyslela, že peníze potřebuje i pro svoji dceru, aby mohla podstoupit umělé přerušení těhotenství. Tehdy jí poškozený v hotovosti předal 140 000 korun.

"Obviněná byla ve svém podvodném jednání tak přesvědčivá, že dokonce 64letá žena na to, aby jí mohla půjčit 3 000 korun, si sama vzala půjčku u jedné finanční společnosti," řekla k dalším podvodu Sochorová. Všichni poškození se shodli na tom, že uvedené podvodnici chtěli vždy jen pomoci v její údajně velmi tíživé situaci. Nikomu z nich nevrátila bohužel ani korunu.

Kriminalistům se podařilo trestnou činnost obviněné zdokumentovat a připravit vše k zahájení jejího trestního stíhání. Během toho se žena z Železného Brodu přestěhovala do Semil a pro kriminalisty bylo obtížné ji v novém bydlišti zastihnout. "Podařilo se jim ji ovšem zkontaktovat telefonicky a domluvit si tak schůzku v prostoru náměstí v Semilech s tím, že bude převezena k výslechu na služebnu," popsala Sochorová.

Obviněná na to reagovala po svém a ještě dříve než přišla na smluvené místo, zavolala na linku 158, a oznámila, že ji telefonicky kontaktoval muž vydávající se za příslušníka policie. Policistovi sdělila místo a čas domluvené schůzky. "Operační důstojník samozřejmě na toto místo vyslal hlídku z Obvodního oddělení v Semilech, která se tam místo s falešným policistou potkala se svými kolegy z Jablonce nad Nisou. Poté se k nim přidala i obviněná a společně odjeli na služebnu, kde převzala usnesení o zahájení trestního stíhání," uzavřela Sochorová.

Za spáchání uvedeného trestného činu ženě v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na způsobenou výši škody. Kriminalistovi, na kterého poslala policejní hlídku, se podle policistů prostřednictvím SMS zprávy za své jednání omluvila.