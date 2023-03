Seniorka do poloviny loňského roku používala pouze starý tlačítkový mobilní telefon, pak začala používat nový takzvaně chytrý telefon. S jeho koupí si zřídila službu WhatsApp a začala používat i mailovou schránku. V lednu letošního roku si pak vytvořila profil na Facebooku a nainstalovala si Messenger.

„V polovině ledna ji na facebookovém profilu požádal o přátelství neznámý muž vystupující jako voják americké armády, který je momentálně na misi v Iráku. Podle seniorky vypadal příjemně, a tak jeho žádost o přátelství přijala,“ popsala začátek konverzace tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Během jejich vzájemné komunikace jí neznámý muž sdělil, že pochází z České republiky a vzhledem k tomu, že za několik měsíců odchází do důchodu, rád by se v Čechách usadil a podnikal s nemovitostmi. Údajný americký voják následně paní sdělil, že by měl v úmyslu s ní žít a vzít si ji i za ženu.

„K tomu, aby mohl podnikat, by využil finance, které mu byly vyplaceny vládou Iráku, jako záloha na důchod ve výši přibližně 10 milionů korun. Irácká vláda tyto peníze údajně posílá rodinným příslušníkům, ale jelikož on je vdovec s nezletilým synem, tak seniorce řekl, že tyto peníze si nechá poslat k ní. Odůvodnil to tím, že ona je v současné době jeho jedinou blízkou osobou a počítá s ní jako se svojí budoucí manželkou,“ popsala mluvčí policie.

Následně se domluvili, že balík s penězi americký voják pošle ženě prostřednictvím přepravní společnosti, která s ní také začala poté komunikovat jako se „snoubenkou“. Ovšem tato společnost ještě chtěla, aby žena za přepravu balíku zaplatila částku 1 800 EUR. Pak tuto částku snížila na 1 500 EUR, kterou seniorka na účet poslala.

„Poté se jí údajný americký voják snažil namluvit, že žádné peníze společnosti nepřišly, že je lhářka, že nic neposlala a požadoval zaslání částky aspoň 20 tisíc korun. Toto odůvodňoval tím, že balíček zadržela Celní správa. To už se zdálo seniorce podezřelé, žádné další peníze již neposlala a celou věc oznámila policistům,“ uzavřela Sochorová.

Policie varuje:

Upozorňujeme všechny občany, aby na sociálních sítích či telefonicky nekomunikovali s osobami, které neznají. Nikdy nemůžete vědět, kdo se skutečně například za facebookovým profilem doopravdy skrývá. Na toto upozorňujeme již při preventivních přednáškách u dětí na základních školách a platí to pro všechny skupiny lidí – nejen pro děti, ale i pro dospělé a seniory. Nedůvěřujte těm, které neznáte! Uvědomte si, že vám nikdo nic zadarmo nedá! Buďte opatrní při veškeré komunikaci na sociálních sítích, při telefonování i osobním kontaktu s cizími lidmi na ulici!

Zdroj: Policie ČR