Turnov – Na Štědrý den ráno překvapila ženu z Turnova nezvaná návštěva. Cizí muž ženě z bytu odcizil peněženku s doklady, platebními kartami a více než sedmi tisíci korunami.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Ke krádeži by vůbec nemuselo dojít, kdyby žena nenechala klíče ve vstupních dveřích do bytu v zámku zvenčí. Do policejního protokolu uvedla, že to takhle dělá vždy, když je doma, stejně jako její sousedé,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Muž, po jehož totožnosti policisté pátrají, se tak do bytu dostal úplně snadno. Jeho obyvatelku probudil, šla se proto podívat, co se děje. „Když si jí všiml, lekl se ještě víc než ona a upustil lahev whisky, kterou si chtěl odtud odnést. Poté, co lahev dopadla na zem a roztříštila se, vzpamatoval se a utekl. Bohužel i s její peněženkou, kterou před tím našel v její bundě v předsíni,“ dodala Baláková, která rovněž upozornila na to, že podobný způsob umísťování klíčů rozhodně není vhodný a policisté ho rozhodně nedoporučují.