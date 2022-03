Tato žena na začátku října loňského roku zareagovala na reklamní sdělení ohledně investic, které obdržela do svého mobilního telefonu. "Do formuláře uvedla své jméno, telefonní číslo a e-mail. Za několik dní byla telefonicky kontaktována neznámou ženou, která ji informovala o možnosti investic a také o přidělení finanční manažerky, která jí bude vše zařizovat," řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

V následujícím období poškozená žena v rámci komunikace s přidělenou finanční poradkyní provedla několik plateb na různé účty a této poradkyni také umožnila vzdálený přístup do svého počítače. Prostřednictvím tohoto přístupu ženě manažerka ukázala různé transakce s akciemi na burzách s kávou, pšenicí, zlatem a podobně. Také jí vysvětlila údajně nový projekt kryptoměny Bitkoin s počátečním vkladem 650 000 korun a vytvořila jí i kryptopěněženku.

Výtržník v Jablonci měl hlad, bagetu ani pití ale nezaplatil, hrozí mu vězení

"Poškozená souhlasila jak s podmínkou počátečního vkladu, tak i s vytvořením kryptopeněženky. Následně v průběhu pěti měsíců převedla v několika platbách statisícové částky na různé účty. Dohromady šlo téměř o čtyři miliony korun. Mezi těmito jejími platbami jí zřejmě jako „důkaz úspěšného obchodování“ na burze přišla na její účet částka necelých 23 tisíc korun, o kterých manažerka hovořila jako o vydělaných penězích," dodala Sochorová.

Kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

Policisté v souvislosti s tímto případem upozorňují, že je důležité chovat se obezřetně a řídit se několika pravidly:

- nereagovat na telefonické, emailové či jakékoliv jiné nabídky brokerů k nákupům kryptoměn a obchodování na burzách

- nikomu neumožňovat vzdálený přístup k PC, notebooku apod.

- nefotit, ani jiným způsobem neposkytovat osobní doklady nebo jejich kopie cizím osobám

- před vlastním nákupem kryptoměn si pečlivě prostudovat, jak kryptoměny fungují, jaké druhy kryptopeněženek existují, jaké jsou jejich zabezpečení, výhody a nevýhody apod.

- v případě rozhodnutí investice do kryptoměn si na internetu o burzách zjistit veškeré možné informace a reference (zda se nejedná o podvodné burzy)



Opatrnosti a obezřetnosti není nikdy dost, o to více to platí v kyberprostoru, kde nikdy nevíme, kdo se skutečně nachází na druhé straně počítače. Proto si vždy dostatečně prověřte, zda nakupujete, obchodujete nebo provádíte transakce u ověřených firem a na skutečných internetových burzách.

Zdroj: Policie ČR