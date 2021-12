Muž nejprve ženu obtěžoval slovně, ačkoliv přidala do kroku, jeho to neodradilo a použil sílu. "Vyděšená žena se ještě z posledních sil snažila bojovat, ale pevné sevření útočníka bylo silnější. Sdělila mu, ať si vezme, co chce, ale aby ji nechal být. A jak řekla, tak i učinil," řekla tisková mluvčí policie Adéla Fialová.