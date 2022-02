Tím, že do vězení nenastoupila, se dopustila dalšího trestného činu. "V uplynulých dnech komisař ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání třicetileté ženy jako obviněné ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Toho se dopustila tím, že úmyslně nenastoupila do výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v Liberci," vysvětlila tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Obviněná před loňskými Vánocemi osobně převzala výzvu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, ve které byla vyzvána k nástupu do výkonu trestu, a to nejpozději 1. ledna 2022. Policisty již byla do liberecké věznice umístěna a nyní jí za spáchání dalšího uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody na dva roky.