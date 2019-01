Liberec - Kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Liberec centrum zadrželi čtyřiatřicetiletého zloděje. Ten svými pěti krádežemi v jedné liberecké prodejně sídlící v Jablonecké ulici způsobil škodu za bezmála sto padesát tisíc korun.

Ilustrační. Policie. | Foto: Deník/David Modrý

Většinu svého „úlovku" ale obratem prodal. Utržené peníze pak podle informací policie použil na své živobytí. Policisté tak zajistili pouze věci, které odcizil jako poslední.

„Ke krádežím se přiznal. Na otázku, proč si vybral jednu a tu samou prodejnu, kriminalistům řekl, že jednoduše chodil okolo," informovala o ne zcela obvyklém případu mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.

Za krádeže a poškozování cizí věci mu v případě odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi věznice. Potíže se zákonem ale nemá poprvé, policisté totiž zjistili, že jde celkem o nenapravitelného recidivistu. Jen v minulosti už byl za majetkovou trestnou činnost pětkrát soudně trestán.

Postrach obchodu

Terčem jeho zlodějských výprav se stala prodejna s ložnicemi. Zavítal do ní vždy poté, co dlažební kostkou nebo kamenem rozbil skleněnou výlohu. Neodnášel si postele, ale ložní prádlo, deky či polštáře a přikrývky. Nepohrdl ale ani katalickými lampami s vůněmi.

„Poprvé v uvedeném obchodě kradl v nočních hodinách z 30. na 31. října letošního roku. Ve svém počínaní ale pokračoval i následující dvě noci," upřesnila mluvčí.

Poté dal na pár dní zaměstnancům prodejny klid. Jenže ne na dlouho, vrátil se do ní znovu krást 5. listopadu. A to v brzkých ranních hodinách. Naposledy se v ní objevil o dvacet dní později.

Rutinu porušil

Šetřením policisté zjistili, že na svědomí má i krádež v prodejně svíček. Ta sídlí na náměstí Dr. E. Beneše. Škoda, kterou v ní způsobil, dosáhla téměř pětitisícové částky. Oproti těm předchozím se ale krádež lišila. „Drzost pachatele totiž neznala mezí. Nevyčkal na noční dobu, ale přímo během dne vypáčil rám vitríny a z té odcizil svíčky, vázu, keramický svícen, hrnky a další dárkové předměty," popsala průběh trestné činnosti mluvčí Šrýtrová.

Statistika případů za Liberecko a krajOd začátku letošního roku eviduje police na Liberecku 39 případů vloupání do obchodů, z nichž 12 již objasnila a 3 případy vloupání do výkladních skříní, z nichž neobjasnila ani jeden.



Na území Libereckého kraje řešili policisté od začátku roku 101 případů vloupání do obchodů, z nichž 36 je objasněno. Dále řešili 4 případy vloupání do výkladních skříní. Objasnit se podařilo zatím jen jeden. Zdroj: PČR