Kriminalistům se podařilo násilníka odhalit, vypátrat a v pondělí 12. prosince na Semilsku také zadržet. "Podařilo se to díky jejich obrovskému osobnímu a také vysoce profesionálnímu nasazení," upozornila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Podezřelým je 33letý muž z Královéhradecka, kterého soudy v předchozích letech pravomocně odsoudily za dvě loupeže. "Naposledy to bylo v roce 2020, kdy od soudu odešel s tříletým nepodmíněným trestem odnětí svobody. Letos v dubnu ho soudce z vězení podmíněně propustil a uložil mu zkušební dobu do dubna roku 2026. Čin tedy spáchal v podmínce," přiblížila mluvčí Baláková.

Jednal jsem jako zvíře. Za vraždu otce v Jablonci dostal muž desetiletý trest

Vyšetřovatel muže po zadržení obvinil ze zločinu znásilnění. Trestem může být až desetileté vězení. Podle policie jsou důkazy proti násilníkovi jednoznačné.

Zároveň podezřelý skončil ve vazbě. A to kvůli obavám, že by mohl na svobodě ublížit dalším ženám a že by se hrozícímu vysokému trestu snažil vyhnout útěkem.

"Věříme, že touto zprávou rozptýlíme všechny obavy ve společnosti o bezpečnost žen na Semilsku, které se po události regionem šířily a byly zmiňovány také často na sociálních sítích," uzavřela policejní mluvčí.